2019-07-06T13:10:58+03:00
Дом. Семья

И куда их теперь? Зоозащитники нашли 40 кошек в подвале многоэтажки

Добровольцы ищут им передержку
Анна ПАШАГИНА
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Коты очень хотят найти себе хозяев.Коты очень хотят найти себе хозяев.Фото: СОЦСЕТИ
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Волонтеры ищут временное жилье для кошек и котят из Ленинского района. Информация появилась в группе приюта домашнего типа «Кошачье царство». Коты живут в подвале одного из домов. Этих бездомных питомцев уже больше 40. Целая многодетная семья с беременными кошками и малышами разных возрастов.

— Люди просят остановить этот конвейер. Мы начнем стерилизацию , но если не сможем найти для них передержку, придется выпустить обратно. Для котят надеемся найти временное жилье, — пишет Татьяна Николаева, хозяйка приюта «Кошачье царство».

Волонтеры призывают откликнуться всех неравнодушных к судьбе кошек. Готовы предоставить корма, наполнители и лекарства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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