И куда их теперь? Зоозащитники нашли 40 кошек в подвале многоэтажки
Волонтеры ищут временное жилье для кошек и котят из Ленинского района. Информация появилась в группе приюта домашнего типа «Кошачье царство». Коты живут в подвале одного из домов. Этих бездомных питомцев уже больше 40. Целая многодетная семья с беременными кошками и малышами разных возрастов.
— Люди просят остановить этот конвейер. Мы начнем стерилизацию , но если не сможем найти для них передержку, придется выпустить обратно. Для котят надеемся найти временное жилье, — пишет Татьяна Николаева, хозяйка приюта «Кошачье царство».
Волонтеры призывают откликнуться всех неравнодушных к судьбе кошек. Готовы предоставить корма, наполнители и лекарства.
ИСТОЧНИК KP.RU