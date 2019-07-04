Фонтаны лавы: ученые из Новосибирска побывали на вулкане сразу после извержения

СЕГОДНЯ 17:28 2019-07-04T17:28:27+03:00

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Группа ученых из Новосибирска участвует в изучении вулкана Стромболи, последнее извержение которого состоялось 3 июля. По словам исследователей, в этот раз некоторые краторы проявляли очень сильную активность, извергая фонтаны магмы от 150 до 300 метров в высоту. В результате извержения погиб один человек.

В экспедиции также принял участие Иван Юрьевич Кулаков — заместитель директора ИНГГ СО РАН, заведующий лабораторией сейсмической томографии. Он уже посещал вулкан за неделю до извержения, чтобы собрать материал для научной статьи, удалось ему посетить вулкан и после взрыва.

Ученым удалось сделать фото вулкана. Фото: Иван Кулаков

По словам ученого, Стромболи — популярное среди туристов место, и ежедневно на вулкан поднимается большое количество человек. Так, если бы извержение 3 июля началось не в 16:00, а позже, жертв могло быть гораздо больше, поскольку многие стараются прийти к горе позже, когда будет не так жарко.

Но опасность вулкана заключается не только в лавовых потоках. Стромболи находится недалеко от Сицилии, в Тирренском море. На острове есть склон, куда падают раскаленные камни, лава. Из-за этого большие куски горной породы попадают в море, что приводит к образованию сильных цунами. Один из таких затопил остров на 10 метров в 2002 году.

Основная задача ученых состоит в том, чтобы понять причину этих извержений.

— Основной вопрос, который нам предстоит решить вместе итальянскими коллегами — почему извергается вулкан? — говорит Иван Кулаков. — Ведь если внутри горы все горячее и расплавленное, то землетрясений там случиться не может — они происходят только в какой-то более холодной и хрупкой субстанции.

Кулаков полагает, что за длительное время, каналы с магмой разогревают и плавят горные породы, и когда давление магматической камере вулкана уменьшается, то стенки каналов склеиваются. Магма пытается найти другой выход, что и провоцирует извержения. С помощью полной записи сейсмических данных, предоставленных учеными из Италии, специалисты смогут построить модель строения вулкана непосредственно перед взрывом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/718447" frameborder="0"></iframe> Извержение вулкана Стромболи.

ИСТОЧНИК KP.RU