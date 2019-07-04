«Анна Каренина сидит в телефоне»: снимок девочки на рельсах обсуждают в соцсетях
В группе «АСТ-54» выложили фото, на котором современная Анна Каренина спокойно лежит на рельсах с телефоном в руках. Поезд ехал на низкой скорости, поэтому успел затормозить перед экстремалкой. На фото, кроме вальяжно загорающей на путях, видно машиниста, который направляется прямо к ней. Люди в сети попытались предугадать его реакцию:
— Я очень надеюсь, что ей как минимум напинали, да со всей дури, безмозглая! Если бы они на скорости шли?! Почему должны страдать машинист и его помощник от недалеких? — гневно пишут одни.
— Как бы дали ей волшебного пендаля, чтобы мозги на место встали, — пишут вторые.
— Если бы путейцы были, то лопатой огрели, — уверены другие.
— Да что вы накинулись то на нее? Там просто «вифи» лучше ловил, — иронизируют некоторые.
ИСТОЧНИК KP.RU