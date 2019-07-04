Без суши на три месяца: в Новосибирске закрыли цех по приготовлению роллов

СЕГОДНЯ 13:14 2019-07-04T13:14:36+03:00

Рыба и овощи на одной доске - нехорошо. Фото: Андрей АБРАМОВ

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Судебные приставы приостановили работу новосибирского цеха «Сушино», где готовили японскую кухню на вынос. Причина — обращение в Роспотребнадзор сибиряка, мужчина почувствовал себя плохо и обвинил в отравлении мини-ресторанчик. Специалисты устроили проверку и нашли несколько нарушений.

— Индивидуальный предприниматель допустил нарушения — в одном помещении осуществляется разделка рыбы и нарезка овощей, разделочные доски изношены с трещинами, имеют дефекты в виде сколов и трещин, — сообщают в управлении судебных приставов.

По решению суда, работу цеха необходимо приостановить, срок простоя — 90 суток, за это время владельцы должны устранить все нарушения. В принципе, начать катать роллы можно и раньше. Главное — поменять разделочные доски на новые, избавиться от остальных оплошностей и дождаться того, чтобы судья изменил свое решение.

ИСТОЧНИК KP.RU