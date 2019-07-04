2019-07-04T13:14:36+03:00
Общество

Без суши на три месяца: в Новосибирске закрыли цех по приготовлению роллов

Жалобу написал отравившийся клиент
Екатерина КОМЯКОВА
Поделиться:
Рыба и овощи на одной доске - нехорошо.Рыба и овощи на одной доске - нехорошо.Фото: Андрей АБРАМОВ
Изменить размер текста:

Судебные приставы приостановили работу новосибирского цеха «Сушино», где готовили японскую кухню на вынос. Причина — обращение в Роспотребнадзор сибиряка, мужчина почувствовал себя плохо и обвинил в отравлении мини-ресторанчик. Специалисты устроили проверку и нашли несколько нарушений.

— Индивидуальный предприниматель допустил нарушения — в одном помещении осуществляется разделка рыбы и нарезка овощей, разделочные доски изношены с трещинами, имеют дефекты в виде сколов и трещин, — сообщают в управлении судебных приставов.

По решению суда, работу цеха необходимо приостановить, срок простоя — 90 суток, за это время владельцы должны устранить все нарушения. В принципе, начать катать роллы можно и раньше. Главное — поменять разделочные доски на новые, избавиться от остальных оплошностей и дождаться того, чтобы судья изменил свое решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Необычная реакция: расстроенная белочка съела подаренный цветок
Мокрая королева: сдержанная мисс Россия опубликовала откровенную фотографию в купальнике
Торговый центр спасен
Компания МТС запустила предложение 2 в 1, объединяющее мобильный интернет и спутниковое ТВ
Несмотря на лапки: посмотрите, как кот дергает ручку и сам открывает дверь
Авиашоу в Мочище 2019: известны дата и состав участников
Ответил Джейсону Стэтхему: новосибирский каратист выполнил Bottle Cap Challenge, как никто другой
Бабушка отпустила с поводка: новосибирский таксист сбил таксу и скрылся
А колеса тебе зачем? Кондуктор выгнала из автобуса велосипедиста без денег
Цветочная клептоманка: сибирячка обчистила клумбы и попала на видео
Андрей Травников заявил о готовности в два раза увеличить ресурсы территории под синхротрон
Три дня без горячей воды: коммунальщики не могут отремонтировать прорыв из-за брошенной во дворе машины
Жуют и смотрят в камеру: в Новосибирском зоопарке родились детеныши косули
Они следили за ним? Трое в медицинских масках украли у новосибирца сумку с миллионом рублей
Зарезал на глазах у сына: новосибирцу грозит пожизненный срок за убийство любимой
Они же сестры, и так сойдет: мама двух девочек простила паспортисту ошибку с фотографиями детей
Приговор Челентано: в Новосибирске заканчивается суд над Анатолием Радченко, силовики считают, что он возглавлял «отдел убийств» в преступном сообществе
Успей попасть в первую волну: приемная комиссия престижного новосибирского вуза - СГУПСа - ждет абитуриентов
Фруктовые «нелегалы»: на новосибирском складе нашли 40 тонн зараженных абрикосов
Ненужные и опасные: неизвестные выбросили 4 тысячи ртутных ламп рядом с частным сектором
Клиенты Tele2 переходят в онлайн