Жуют и смотрят в камеру: в Новосибирском зоопарке родились детеныши косули
Одна из постоянных посетителей зоопарка Анна Новикова разместила в сети фото и видео, на которых маленькие косули забавно жуют траву и смотрят прямо в камеру.
— Один из малышей, пока жевал, смотрел прямо на меня, — рассказала Анна, — наверное, понравилась камера.
По словам Анны, впервые малышей она заметила на видео, которое снимала еще две недели назад. Но тогда детеныши были очень далеко, теперь удалось заснять их поближе.
— Я предполагаю, что они родились в мае, как и северные оленята, но выходить поближе к людям стали недавно, — говорит Анна Новикова.
Малыши уже успели завоевать любовь посетителей зоопарка.
Косули живут в Новосибирском зоопарке с 1974 года. В зверинце отмечают, что содержать их непросто. Они не едят сено, поэтому специально приходится заготавливать веники из кустарников, собирать мох. Размножаются эти животные в зоопарке постоянно, за все время здесь родилось более 50-ти малышей.
В Новосибирском зоопарке родились три детеныша косули.
ИСТОЧНИК KP.RU