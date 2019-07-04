Жуют и смотрят в камеру: в Новосибирском зоопарке родились детеныши косули

СЕГОДНЯ 10:13 2019-07-04T10:13:25+03:00

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Одна из постоянных посетителей зоопарка Анна Новикова разместила в сети фото и видео, на которых маленькие косули забавно жуют траву и смотрят прямо в камеру.

— Один из малышей, пока жевал, смотрел прямо на меня, — рассказала Анна, — наверное, понравилась камера.

По словам Анны, впервые малышей она заметила на видео, которое снимала еще две недели назад. Но тогда детеныши были очень далеко, теперь удалось заснять их поближе.

— Я предполагаю, что они родились в мае, как и северные оленята, но выходить поближе к людям стали недавно, — говорит Анна Новикова.

Малыши уже успели завоевать любовь посетителей зоопарка.

Косули живут в Новосибирском зоопарке с 1974 года. В зверинце отмечают, что содержать их непросто. Они не едят сено, поэтому специально приходится заготавливать веники из кустарников, собирать мох. Размножаются эти животные в зоопарке постоянно, за все время здесь родилось более 50-ти малышей.

В Новосибирском зоопарке родились три детеныша косули.

ИСТОЧНИК KP.RU