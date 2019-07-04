Зарезал на глазах у сына: новосибирцу грозит пожизненный срок за убийство любимой

СЕГОДНЯ 08:36 2019-07-04T08:36:01+03:00

Новосибирец расправился с сожительницей, а после еще и обокрал ее, сняв золото и забрав телефон

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Житель Новосибирска пойдет под суд за хладнокровное убийство своей сожительницы на глазах у её ребенка. Теперь мужчине грозит пожизненная тюрьма.

— Как стало известно, инцидент произошел в январе 2019 года. Ранее судимый 36-летний новосибирец в тот вечер был пьян. Во время ссоры со своей подругой он нанес ей удар ножом в грудную клетку. Причем произошло это в присутствии ее маленького сына. От полученного ранения женщина скончалась на месте, — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

После убийства мужчина украл из квартиры имущество покойной, а именно: золотые серьги, золотое кольцо и телефон, после чего с места преступления скрылся.

— Ребенок, ставший свидетелем убийства матери, получил временное психическое расстройство, которое оценивается как средней тяжести вред здоровью, — добавили в ведомстве.

Вскоре новосибирец был задержан. Ему предъявлено обвинение сразу по трем статьям: убийство, совершенное с особой жестокостью, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и кража. За совершение наиболее тяжкого преступления ему грозит наказание либо от 8 до 20 лет тюрьмы, либо пожизненное лишение свободы. Уголовное дело рассмотрит Новосибирский областной суд.

ИСТОЧНИК KP.RU