2019-07-04T07:01:12+03:00
Общество

Фруктовые «нелегалы»: на новосибирском складе нашли 40 тонн зараженных абрикосов

Червивые фрукты привезли в Новосибирск из Узбекистана
Надежда ЯРКОВА
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Гусеницами восточной плодожорки оказались поражены 40 тонн абрикосов. Фото: Россельхознадзор по Новосибирской области.Гусеницами восточной плодожорки оказались поражены 40 тонн абрикосов. Фото: Россельхознадзор по Новосибирской области.
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В Новосибирске инспекторы Россельхознадзора нашли в крупной партии привезенных абрикосов червей.

— Во время проведения карантинного фитосанитарного контроля на одном из новосибирских складов временного хранения в свежих узбекистанских абрикосах инспекторы нашли опсного вредителя — восточную плодожорку, — рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Новосибирской области.

39,4 тонны абрикосов были привезены в Новосибирск на машине из Республики Узбекистан в адрес алтайской организации.

— Однако зараженная продукция запрещена к использованию на территории РФ, и по решению владельца груза две партии опасных абрикосов вернули в Узбекистан, — отметили в ведомстве.

Справка «КП»

Восточная плодожорка — бабочка-вредитель плодовых культур, поражающий плоды и молодые побеги различных розоцветных культур. К повреждаемым культурам относятся персик, айва, грушa, сливa, а также абрикос, яблоня, мушмула, кизильник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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