Ушла с дачи и пропала: волонтеры ищут сибирячку с татуировками и пирсингом на губе
Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут 38-летнюю Алену Титову (Жукову). Она ушла с дачи в поселке Рыбачий Колыванского района и до сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно.
— Приметы: рост 168 сантиметров, телосложение нормальное, глаза серо-голубые, волосы каштановые, длинные. В день пропажи была одета в розовую майку, светлые шорты и синие шлепанцы, — говорится в ориентировке.
Из особых примет: имеются татуировки и пирсинг над верхней губой.
Всех, кто что- либо знает о том, где сейчас находится Алена Титова, просят позвонить по телефону: 8-800- 700-54-52 либо 112.
У пропавшей имеется пирсинг над верхней губой и татуировки. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт".
ИСТОЧНИК KP.RU