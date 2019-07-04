Ушла с дачи и пропала: волонтеры ищут сибирячку с татуировками и пирсингом на губе

СЕГОДНЯ 05:00 2019-07-04T05:00:49+03:00

Девушка ушла с дачи в поселке Рыбачий и пропала. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт".

О местонахождении девушки ничего неизвестно второй день

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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут 38-летнюю Алену Титову (Жукову). Она ушла с дачи в поселке Рыбачий Колыванского района и до сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

— Приметы: рост 168 сантиметров, телосложение нормальное, глаза серо-голубые, волосы каштановые, длинные. В день пропажи была одета в розовую майку, светлые шорты и синие шлепанцы, — говорится в ориентировке.

Из особых примет: имеются татуировки и пирсинг над верхней губой.

Всех, кто что- либо знает о том, где сейчас находится Алена Титова, просят позвонить по телефону: 8-800- 700-54-52 либо 112.

У пропавшей имеется пирсинг над верхней губой и татуировки. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт".

ИСТОЧНИК KP.RU