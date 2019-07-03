Люди начнут разбиваться: новосибирцы измерили колею на улице Балтийская
Группа общественников из микрорайона Шлюз разместили в соцсетях видео с измерением колеи на дороге. Выяснилось, что размер колеи составляет от 50 до 75 миллиметров, что является нарушением ГОСТа. Результаты замеров общественники планируют передать в мэрию, а по необходимости — в прокуратуру.
— Конечно же, потребуются и официальные измерения колейности, — утверждают жители, — мы надеемся, что они тоже будут сделаны.
Пользователи соцсетей поддержали активистов в комментариях под постом:
— Молодцы! Кто знает, возможно, они спасут чью-то жизнь следующей зимой.
— Это может помочь спасти жизни многих людей, ведь из колеи на дороге зимой может «выбросить» даже опытного водителя.
— Такая колея недопустима, это действительно опасно для жизни!
Видео было снято активистами утром 3 июля с соблюдением всех мер безопасности, в 4:30 утра, чтобы не мешать дорожному движению.
Жители измерили глубину колеи на дороге, она оказалась больше допустимых норм.
ИСТОЧНИК KP.RU