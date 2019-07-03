Люди начнут разбиваться: новосибирцы измерили колею на улице Балтийская

СЕГОДНЯ 11:36 2019-07-03T11:36:19+03:00

Горожане боятся, что состояние дороги может послужить источником аварий

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Группа общественников из микрорайона Шлюз разместили в соцсетях видео с измерением колеи на дороге. Выяснилось, что размер колеи составляет от 50 до 75 миллиметров, что является нарушением ГОСТа. Результаты замеров общественники планируют передать в мэрию, а по необходимости — в прокуратуру.

— Конечно же, потребуются и официальные измерения колейности, — утверждают жители, — мы надеемся, что они тоже будут сделаны.

Пользователи соцсетей поддержали активистов в комментариях под постом:

— Молодцы! Кто знает, возможно, они спасут чью-то жизнь следующей зимой.

— Это может помочь спасти жизни многих людей, ведь из колеи на дороге зимой может «выбросить» даже опытного водителя.

— Такая колея недопустима, это действительно опасно для жизни!

Видео было снято активистами утром 3 июля с соблюдением всех мер безопасности, в 4:30 утра, чтобы не мешать дорожному движению.

Жители измерили глубину колеи на дороге, она оказалась больше допустимых норм.

ИСТОЧНИК KP.RU