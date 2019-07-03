Взял на таран: водитель «Шевроле» устроил погром на Старом шоссе

СЕГОДНЯ 04:22 2019-07-03T04:22:28+03:00

Нетрезвый водитель седана, съехав с дороги, уронил рекламную конструкцию, врезавшись в нее

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Инцидент произошел сегодня ночью в Первомайском районе. Водитель за рулем иномарки врезался в рекламную конструкцию.

— Владелец Chevrolet Lanos рядом с домом №85 на Старом шоссе, не справился с управлением и слетев с дороги, протаранил рекламную конструкцию, завалив ее на моторную лодку, стоявшую рядом, — поделился подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Седан при этом получил значительные повреждения.

— Очень похоже, что водитель был пьян. От него исходил резкий запах алкоголя, — добавил очевидец.

Конструкция рухнула на моторную лодку, стоявшую внизу.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU