2019-07-03T04:22:28+03:00
Происшествия

Взял на таран: водитель «Шевроле» устроил погром на Старом шоссе

Нетрезвый водитель седана, съехав с дороги, уронил рекламную конструкцию, врезавшись в нее
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Иномарка врезалась в рекламную конструкцию, стоявшую вдоль дороги.Иномарка врезалась в рекламную конструкцию, стоявшую вдоль дороги.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Изменить размер текста:

Инцидент произошел сегодня ночью в Первомайском районе. Водитель за рулем иномарки врезался в рекламную конструкцию.

— Владелец Chevrolet Lanos рядом с домом №85 на Старом шоссе, не справился с управлением и слетев с дороги, протаранил рекламную конструкцию, завалив ее на моторную лодку, стоявшую рядом, — поделился подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Седан при этом получил значительные повреждения.

— Очень похоже, что водитель был пьян. От него исходил резкий запах алкоголя, — добавил очевидец.

Конструкция рухнула на моторную лодку, стоявшую внизу. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Конструкция рухнула на моторную лодку, стоявшую внизу.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погода на день в Новосибирске: 3 июля обещают 30-градусную жару
«Ночевал у девочки»: полицейские сутки искали 10-летнего мальчика, который не хотел идти домой
Коля Цыган, расстрелявший езида-ростовщика, мог бежать за границу
«Мать успела похоронить его»: парень, которого искали на дне реки, оказался живым
«И что теперь каждого проверять»: охранники ТЦ «Эдем» объяснили, почему допустили стрельбу в Новосибирске
Взяла деньги из кассы: директор-бюджетница «подарила» себе «Айфон»
Проект «Академгородок 2.0» ускорит развитие социальной инфраструктуры
Вместо высоток разобьют парк: новосибирцы решили судьбу участка на улице Демакова
Смерть под колесами: грузовая «Газель» задавила молодую девушку возле магазина
Вещи остались в общежитии: новосибирец пропал в день увольнения с работы
«Я уже начал хрюкать и синеть»: психиатр-нарколог и посетитель устроили драку в больнице
Суд рассмотрит дело о магических ритуалах: ясновидящая из подмосковного монастыря оказалась мошенницей
«Начала царапать и топить своего друга»: рыбаки вытащили под Бугринским мостом потерявшую сознание в воде школьницу
Докатался до тюрьмы: новосибирца лишили прав на 85 месяцев за езду под наркотиками
Кражи и скандалы предотвращены
Посмотрите, что делает любовь: запущенный котенок превратился в «принцессу»