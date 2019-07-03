Взял на таран: водитель «Шевроле» устроил погром на Старом шоссе
Инцидент произошел сегодня ночью в Первомайском районе. Водитель за рулем иномарки врезался в рекламную конструкцию.
— Владелец Chevrolet Lanos рядом с домом №85 на Старом шоссе, не справился с управлением и слетев с дороги, протаранил рекламную конструкцию, завалив ее на моторную лодку, стоявшую рядом, — поделился подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
Седан при этом получил значительные повреждения.
— Очень похоже, что водитель был пьян. От него исходил резкий запах алкоголя, — добавил очевидец.
Конструкция рухнула на моторную лодку, стоявшую внизу.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
ИСТОЧНИК KP.RU