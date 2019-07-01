«Нас приняли за знаменитостей»: сестры в купальниках прошлись по центру Новосибирска
Сестры Анна и Полина Андронович из Новосибирска большие фанатки Веры Брежневой. Поэтому, как только они узнали о конкурсе, который запустила в соцсетях певица после выхода своего клипа на песню «Я не святая», тут же решили принять в нем участие.
Суть конкурса заключается том, чтобы повторить «подвиг» Брежневой и прогуляться по городу в одном купальнике, сняв свой собственный клип.
— Я выберу три лучших клипа. Победители получат классные призы, — написала об этом Вера Брежнева.
Девушки решили попробовать, и, облачившись в черные боди, отправились на прогулку в центр Новосибирска.
— Это стало прекрасной возможностью бросить себе вызов, — рассказывает Анна Андронович, — Мы с сестрой с детства танцуем, занимаемся спортом, всегда вместе. Так что изобразить что-то синхронно для нас не составило труда.
Красотки в купальниках вызвали неоднозначную реакцию у жителей города. Кто-то снимал девушек на телефон, а кто-то просто очень удивленно смотрел им в след.
— Это было забавно, но мы старались особо не обращать внимания на прохожих, — пояснила Анна, — может быть, они приняли нас за каких-то знаменитостей.
Сестры заявили, что хоть они и подошли к съемке клипа серьезно, движения и маршрут не прорабатывали заранее.
— Мы хотели пройтись по красивым местам, показать наш город, — рассказала Анна, — поэтому приехали в центр и решили снимать там. Движения тоже особо не готовили, мы с сестрой просто старались красиво двигаться, а синхронность отрабатывалась годами.
Сестры из Новосибирска прошлись по центру города в купальниках.Участвуем в конкурсе от Веры Брежневой !
И хоть девушки надеются на победу в конкурсе, но утверждают, что самое главное они уже получили.
— Я уже выложила ролик в соцсетях, мы с сестрой получили много положительных отзывов, — поделилась Анна Андронович, — мы теперь уж точно не останемся незамеченными.
ИСТОЧНИК KP.RU