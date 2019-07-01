«Дела очень плохи»: новосибирец попал в реанимацию после укуса клеща

СЕГОДНЯ 15:18 2019-07-01T15:18:39+03:00

Всего с начала лета клещи покусали более 2000 человек. Фото: Мария ЛЕНЦ

На сегодняшний день зарегистрировано уже 2038 укушенных клещами

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Сибирячка разместила в соцсетях объявление о поиске донора для мужчины, которого укусил энцефалитный клещ. На данный момент пострадавший находится в реанимации городской инфекционной больницы № 1.

— Друзья, случилась беда у нашего доброго товарища! Дела очень плохи, — говорится в объявлении, — Нужны доноры, привитые от клещевого энцефалита. Сдать кровь можно по будням в Центре крови на Серафимовича, 2, пожалуйста, отзовитесь!

По данным Роспотребнадзора Новосибирской области, на конец июня уже было зарегистрировано 2038 обращений. Покусы регистрируются на территории Искитимского, Ордынского, Тогучинского, Черепановского, Карасукского, Маслянинского, Мошковского районов, Бердска и Новосибирска.

Также сообщается, что в 2019 году планируется привить против клещевого энцефалита 290230 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU