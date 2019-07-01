Погода на день в Новосибирске: 1 июля будет плюс 21 градусов

СЕГОДНЯ 03:38 2019-07-01T03:38:17+03:00

Сегодня в городе осадков не ожидается. Фото: Андрей КОПАЛОВ

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Сегодня в городе будет тепло, воздух прогреется днем до плюс 21 градусов, осадков не ожидается.

— В понедельник, 1 июля в Новосибирске ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем составит плюс 19-21 градусов, к ночи похолодает до плюс 9-11 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет северо-западный 3-8 местами порывы до 13 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, ночью без осадков, днем в отдельных районах небольшие дожди. Ночью и утром местами туманы. Дневная температура будет в пределах плюс 19-24 градусов, ночная около плюс 3-8 градусов, при облачности до плюс 13 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают пасмурную погоду с температурой до плюс 19 градусов днем и до плюс 13 градусов ночью. В последующие дни в городе будет тепло, местами жарко, но ожидаются дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU