«Их чересчур много!»: в Новосибирске поклонники рока заблокировали подземный переход на «Речном вокзале»

СЕГОДНЯ 18:34 2019-06-30T18:35:14+03:00

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Как сообщают очевидцы, фанатов рока в разы больше, чем может вместить площадь на набережной перед сценой. Многие желающие так и не попали на концерт: подземный переход оказался заблокирован из-за большого количества поклонников «Смысловых галлюцинаций». Авантюристы перебегали автомобильную дорогу по улице Большевистская прямо на красный сигнал светофора. А те, кто не любит быть в тесноте, заняли места на мосту. Самые лучшие позиции достались тем, кто пришел на набережную задолго до концерта «звезд».

-Я давняя поклонница «Смысловых галлюцинаций». Но, в какой-то момент я пожалела о своей затее: попасть на живой концерт. Люди создали пробки, толпа тебя несет непонятно куда, страшно задавить детей, сложно ориентироваться, — отметила сибирячка Наталья.

Те, кому все-таки удалось попасть на концерт, дружно поют хиты «Смысловых галлюцинаций». А народ по-прежнему подтягивается: сейчас люди из центра вдоль скоростной магистрали по улице Ипподромской пешком идут в сторону набережной.

Напомним, сегодня, 30 июня, Новосибирск празднует свой День рождения: нашему городу исполнилось 126 лет. После концерта рок-группы, в 22.40, запланирован фейерверк.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/717578" frameborder="0"></iframe> Давка на Речном вокзале в Новосибирске.Вадим АЛЕКСЕЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU