Музыка «усталой души» и бессонных ночей: Анатолий Локоть оригинально поздравил новосибирцев с Днем города

Анатолий Локоть выпустил новый видеоролик и разместил его в своих соцсетях. Мэр поздравил новосибирцев с Днем города, работа получилась оригинальной: на фоне играет популярная лирическая композиция известной британской группы, в объективе — Обь в лучах закатного солнца. Мэр города, плывущий на пароходе, немногословен: акцент сделан на красивой музыке и видах города. Ролик получился атмосферным и молодежным.

— В эти выходные Новосибирску исполняется 126 лет! Наш город молодой, современный и энергичный. Он постоянно обновляется и двигается вперед. В новый год своей жизни Новосибирск вступает с новыми идеями, взглядами, проектами и людьми, истории которых вы узнаете совсем скоро. А пока предлагаю вам зарядиться положительными эмоциями — насладиться прекрасными видами нашего города, его красивыми людьми и в отличном настроении провести эти праздничные выходные! — пожелал Анатолий Локоть землякам.

Ролик собрал множество лайков, но некоторые меломаны остались в недоумении: почему для такого энергичного посыла была выбрана композиция UNKLE — Feel More — With Less, принадлежащая к столь мрачному и депрессивному направлению как трип-хоп, который называют музыкой «усталой души», бессонных ночей и лунного света? Однако большинство горожан творческий подход мэра оценили.

Мэр Локоть поздравляет Новосибирск с наступающим Днем города.

