Уступили Екатеринбургу: эксперты подсчитали количество автомобилей в Новосибирске

СЕГОДНЯ 15:21 2019-06-29T15:21:00+03:00

В Новосибирске на 7 человек приходится по 2 автомобиля. Фото: Влад КОМЯКОВ

Аналитики составили список из 25 городов, назвав количество машин в каждом из них

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В Новосибирске на 7 человек приходится по 2 автомобиля. Такие цифры можно вывести, если исходить из данных аналитического агентства «Автостат».

Эксперты подсчитали количество машин в 25 городах России. В Новосибирске, по их данным, 445 тысяч автомобилей. Количество жителей (по итогам очередной переписи) – 1,6 миллиона жителей.

По всей стране Новосибирск занимается третье место по численности автомобилей. Лидеры – Москва и Питер. Это логично, учитывая, что в этих городах – больше всего жителей. А вот Екатеринбург немного уступает сибирскому центру по населению, но превосходит по транспорту.

- Больше всего из них зарегистрировано в Москве – почти 3,7 миллиона единиц. Вторым по числу автомобилей в парке является Санкт-Петербург – 1,75 миллионов штук. Третью строчку занимает Екатеринбург, где числится 462 тысяч машин, - сообщает «Автостат».

Новосибирск занимается четвертое место, но фактически он уступает и занявшей пятую строчку Самаре. В этом городе эксперты насчитали 394 автомобиля, а это значит, что одна машина приходится на трех человек.

ИСТОЧНИК KP.RU