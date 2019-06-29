«Я хочу вам облегчить жизнь» - сбежавшие из дома школьницы пустили розыск по ложному следу
В Омске две подруги сбежали из домов. Одной – 15 лет, другой – 14. Девочки исчезли ночью, оставив пугающие записки.
«Мам, прости за все плохое, что я тебе сделала в жизни, и спасибо за все хорошее. Я хочу вам облегчить жизнь. Я тебя безумно люблю», - такой текст передали полиции родители младшей из девочек.
Перед этим подруги попали в неприятную историю: охрана торгового центра задержала их с неоплаченной шаурмой в сумке.
Была версия, что, сбежав, девочки отправились автостопом в другой регион.
- По имеющейся информации, разыскиваемые могут находиться на территории Новосибирска, - сообщило тогда управление МВД России по Новосибирской области.
К счастью, девочки скоро нашлись. Но все-таки – в Омске. Их застали на прогулке в «Меге» - торговом центре, где, кстати, и случился инцидент с шаурмой.
ИСТОЧНИК KP.RU