«Я хочу вам облегчить жизнь» - сбежавшие из дома школьницы пустили розыск по ложному следу

СЕГОДНЯ 06:27 2019-06-29T06:27:28+03:00

Девочек, сбежавших из дома в Омске, искали в Новосибирске. Но те нашлись в местном торговом центре

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В Омске две подруги сбежали из домов. Одной – 15 лет, другой – 14. Девочки исчезли ночью, оставив пугающие записки.

«Мам, прости за все плохое, что я тебе сделала в жизни, и спасибо за все хорошее. Я хочу вам облегчить жизнь. Я тебя безумно люблю», - такой текст передали полиции родители младшей из девочек.

Перед этим подруги попали в неприятную историю: охрана торгового центра задержала их с неоплаченной шаурмой в сумке.

Была версия, что, сбежав, девочки отправились автостопом в другой регион.

- По имеющейся информации, разыскиваемые могут находиться на территории Новосибирска, - сообщило тогда управление МВД России по Новосибирской области.

К счастью, девочки скоро нашлись. Но все-таки – в Омске. Их застали на прогулке в «Меге» - торговом центре, где, кстати, и случился инцидент с шаурмой.

ИСТОЧНИК KP.RU