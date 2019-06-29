Доигрались: коллекторов наказали за звонки жительнице Новосибирска
Коллекторам пришлось самим платить по счетам. В Новосибирске агентство попало под суд и получило штраф.
Компания поплатилась за звонки бывшей должнице. Та рассчиталась, но с нее продолжали требовать деньги.
- По условиям договора у гражданки имелось обязательство перед НАО «Первое коллекторское бюро» по погашению кредитной задолженности свыше 3 миллионов рублей по ипотечному договору, - сообщает областное управление службы судебных приставов. - Однако, после того как женщина осуществила последний платеж и предоставила информацию сотрудникам «коллекторского агентства» об исполнении обязательств, ей начали поступать телефонные звонки с требованием погашения задолженности.
Уставшая от звонков женщина пожаловалась на агентство. За дело взялся в суд, который признал, что коллекторы – не правы. В результате наказал их штрафом – 50 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU