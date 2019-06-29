Погода на день в Новосибирске: 29 июня будет град

СЕГОДНЯ 04:29 2019-06-29T04:29:42+03:00

Уже традиционно для этого лета в городе пройдет дождь

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске продолжаются дожди. Судя по прогнозам синоптиков, суббота 29 июня не будет исключением.

- Переменная облачность, небольшие, местами умеренные дожди, грозы, град, - прогнозирует Западно-сибирский гидрометцентр.

В этот день ожидается ветер 6-11 метров в секунду с порывами до 16. Температура +18°…+20° с небольшим понижением в течение дня.

ИСТОЧНИК KP.RU