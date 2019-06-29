Погода на день в Новосибирске: 29 июня будет град
Уже традиционно для этого лета в городе пройдет дождь
В Новосибирске ожидается сильный град.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В Новосибирске продолжаются дожди. Судя по прогнозам синоптиков, суббота 29 июня не будет исключением.
- Переменная облачность, небольшие, местами умеренные дожди, грозы, град, - прогнозирует Западно-сибирский гидрометцентр.
В этот день ожидается ветер 6-11 метров в секунду с порывами до 16. Температура +18°…+20° с небольшим понижением в течение дня.
ИСТОЧНИК KP.RU