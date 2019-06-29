2019-06-29T04:29:42+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 29 июня будет град

Уже традиционно для этого лета в городе пройдет дождь
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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В Новосибирске ожидается сильный град.В Новосибирске ожидается сильный град.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В Новосибирске продолжаются дожди. Судя по прогнозам синоптиков, суббота 29 июня не будет исключением.

- Переменная облачность, небольшие, местами умеренные дожди, грозы, град, - прогнозирует Западно-сибирский гидрометцентр.

В этот день ожидается ветер 6-11 метров в секунду с порывами до 16. Температура +18°…+20° с небольшим понижением в течение дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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