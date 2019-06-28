Воспламенился газ: в Новосибирске из пятиэтажки эвакуировали 15 человек
В Новосибирске около шести вечера загорелась квартира на 3 этаже в жилом доме по улице Ленина. Как сообщили в пресс-службе управления МЧС Новосибирска, причиной пожара могло стать воспламенение газовоздушной смеси, дом был подключен к газу.
Из-за возгорания пришлось эвакуировать так же жителей соседних квартир. Благодаря работе спасателей, было спасено 15 человек, среди которых — трое детей.
— Погибших нет. Женщина, получившая травмы, была своевременно госпитализирована, — сообщают в ведомстве.
На месте происшествия приехали бригады спасателей и газовых служб. В результате воспламенения газа случился хлопок. Конструкция дома не пострадала.
ИСТОЧНИК KP.RU