2019-06-28T11:03:50+03:00
Политика

«Нельзя превращать выборы в игру»: облизбирком объяснил, почему строит самовыдвиженцам препятствия

Ольга Благо ответила на критику общественников, которые уверяют, что простому человеку стать кандидатом в мэры — почти нереально
Виктория МИНАЕВА
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Ольга Благо считает, что за самовыдвиженцами должны стоять избиратели, иначе кандидатов в мэры будет столько, что народ запутается.Ольга Благо считает, что за самовыдвиженцами должны стоять избиратели, иначе кандидатов в мэры будет столько, что народ запутается.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
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В Новосибирске началась предвыборная гонка. Уже около десяти человек заявили о намерении баллотироваться в мэры, в основном это партийные люди. Но есть и самовыдвиженцы, для них особые условия заявки. 5886 — заветное число для таких кандидатов, столько подписей они должны собрать, чтобы зарегистрироваться в избиркоме. Против такой процедуры сейчас выступают некоторые общественники. Мол, человек собирает нужное количество этих подписей, а в итоге часть засчитывают недействительными, кандидата снимают с гонки. Некоторые вообще не понимают, зачем такая волокита? Глава облизбиркома Ольга Благо рассказала КП-Новосибирск, почему самовыдвиженцам все-таки надо пройти это препятствие.

— Сбор подписей избирателей — это определенная гарантия поддержки кандидата, гарантия его выдвижения, участия в избирательной кампании, — сказала КП-Новосибирск Ольга Благо. — Есть такие предложения: «Давайте исключим любые препятствия, пусть все, кто хочет, идут». Но мы тогда получим 60 кандидатов, 80, 100... Я считаю, нельзя превращать такое серьезное мероприятие, как выборы, в какую-то игру, флешмоб какой-то. Можно ведь сорвать все, что угодно. Конституционный суд уже проверял такие ограничения, связанные с участием, и признал их абсолютно законными. И хочу развеять страшные истории, что избирком сидит и что-то придумывает, чтобы забраковать какую-то подпись. Эти процедуры очень жестко регулируются законом, проходят открыто, на заседание рабочей группы приглашается сам кандидат, его представители, могу присутствовать и иные лица. Каждая подпись рассматривается публично.

Не всегда сотрудники избиркома делают заключение о том, что подпись — фальшивка, иногда на помощь приходят графологи.

— Если видим, что одинаковым почерком сделаны подписи, одинаковые у них элементы, то отдаем эти подписи на рассмотрение экспертам. Но большая часть бракуется по другим причинам: могут быть ошибки в дате рождения, в фамилии, в отчестве, паспортные данные не те. Это основные ошибки. Почему они возникают? У нас был даже случай, что мы просили следственные органы разобраться, потому что у нас оказалась подпись человека, который умер, у нас было свидетельство о его смерти, а он якобы подписался за какого-то кандидата. Так что процедура оценки подписей достаточно прозрачная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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