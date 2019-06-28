2019-06-28T04:22:53+03:00
Общество

«Она ненавидит автомобили и таранит их»: блондинку за рулем 13 трамвая обвинили в массовых ДТП

По словам сибиряка, водитель трамвая таранит машины три дня подряд
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Это ДТП с участием трамвая №13 было треьим за три дня. Фото: Вячеслав Ясер.Это ДТП с участием трамвая №13 было треьим за три дня. Фото: Вячеслав Ясер.
Изменить размер текста:

В Новосибирске водитель трамвая №13 объявила войну нарушителям, выезжающим на рельсы. На ее счету уже три машины за три дня.

— Право, уже смешно. Третий день аварии на пересечении Фрунзе. Машины разные, а трамвай один и тот же — 13! На фото водитель трамвая девушка. Лично видел все три аварии. У меня ощущение, что она ненавидит автомобили и просто таранит их. Три дня, три аварии лоб в лоб, стоит в пробке куча народа, плюс четыре трамвая, — такой пост в Фейсбуке написал возмущенный житель Новосибирска Вячеслав Ясер.

Однако, комментаторы, как и стоило ожидать, встали на сторону водителя трамвая, считая, что машинам не место на трамвайных путях и автомобилисты сами виноваты в создании аварийных ситуаций:

— Она ненавидит машины и просто таранит их — она что, гоняется за ними по рельсам?

— А нечего на рельсы ломиться.

— А водитель трамвая молодей! Лишний раз доказала, что она правила ПДД знает лучше этих баранов в дорогостоящих «консервных банках».

— Ей звезды на борту рисовать надо! Как у Покрышкина.

Водитель трамвая устроила охоту на новосибирцев, нарушающих ПДД, Фото: Вячеслав Ясер.

Водитель трамвая устроила охоту на новосибирцев, нарушающих ПДД, Фото: Вячеслав Ясер.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погода на день в Новосибирске: 28 июня будет пасмурно и тепло
«Убил его Коля Цыган»: стало известно, за что расстреляли ростовщика в центре Новосибирска
«Я — тигрица»: девушка воткнула пилон в гору
Докопались до очков: подростки сняли, как избивают школьников-«ботаников»
«Начальник приказал»: сотрудники магазина мстят за использование их парковки
«Он на ней ездил»: в Новосибирске продают «Волгу» экс-губернатора Толоконского
«На дефекты — жесткая реакция»: Андрей Травников проверил ход работ по проекту «Безопасные и качественные дороги»
Криминальная парочка задержана за воровство
Успей попасть в первую волну: приемная комиссия престижного новосибирского вуза - СГУПСа - ждет абитуриентов
Это что за личинки? Новосибирец поделился неаппетитной «начинкой» тетрапака с соком
Жирные, наглые, бессмертные: крысы атаковали центр, они обнюхивают машины и позируют прохожим
«Интересно, какой пробег»: новосибирцев рассмешила татуировка на шее девушки
«Убирайте его быстрее! Мы его боимся!»: водитель маршрутки напал на шофера автобуса, перепугав пассажиров
Убийца сбежал из колонии в Новосибирске за год до своего освобождения
Купите аттестат: учеников новосибирской школы переводили в 10-й класс за деньги
Две трагедии в один день: под Новосибирском утонули два ребенка
«Они походу подсадные, на страховую работают»: в Новосибирске уточки устроили аварию на пешеходном переходе
Можно полный бак: на новосибирских заправках подешевел бензин
«Потрясающе красиво»: водитель троллейбуса устроил неожиданный фейерверк на дороге
Ожил и сбежал из багажника: двое сибиряков получили по 13 лет «строгача» за неудачное убийство таксиста
Погода на день в Новосибирске: 27 июня будет 28-градусная жара
«Горит и сканирует»: Новосибирску к ЧМ по хоккею пообещали умные светофоры
«Пустые фантазии»: депутат высказался против большого сквера в микрорайоне «Щ»
Выглядит, словно окопы: на Монументе Славы приступили к реконструкции
«Реанимацию разворотило»: в аварии в центре Новосибирска пострадали люди
Не хватает шезлонга и очков: белых медвежат разморило на солнышке