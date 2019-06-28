«Она ненавидит автомобили и таранит их»: блондинку за рулем 13 трамвая обвинили в массовых ДТП

СЕГОДНЯ 04:22 2019-06-28T04:22:53+03:00

Это ДТП с участием трамвая №13 было треьим за три дня. Фото: Вячеслав Ясер.

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В Новосибирске водитель трамвая №13 объявила войну нарушителям, выезжающим на рельсы. На ее счету уже три машины за три дня.

— Право, уже смешно. Третий день аварии на пересечении Фрунзе. Машины разные, а трамвай один и тот же — 13! На фото водитель трамвая девушка. Лично видел все три аварии. У меня ощущение, что она ненавидит автомобили и просто таранит их. Три дня, три аварии лоб в лоб, стоит в пробке куча народа, плюс четыре трамвая, — такой пост в Фейсбуке написал возмущенный житель Новосибирска Вячеслав Ясер.

Однако, комментаторы, как и стоило ожидать, встали на сторону водителя трамвая, считая, что машинам не место на трамвайных путях и автомобилисты сами виноваты в создании аварийных ситуаций:

— Она ненавидит машины и просто таранит их — она что, гоняется за ними по рельсам?

— А нечего на рельсы ломиться.

— А водитель трамвая молодей! Лишний раз доказала, что она правила ПДД знает лучше этих баранов в дорогостоящих «консервных банках».

— Ей звезды на борту рисовать надо! Как у Покрышкина.

Водитель трамвая устроила охоту на новосибирцев, нарушающих ПДД, Фото: Вячеслав Ясер.

ИСТОЧНИК KP.RU