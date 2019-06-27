«Он на ней ездил»: в Новосибирске продают «Волгу» экс-губернатора Толоконского

СЕГОДНЯ 15:40 2019-06-27T15:40:18+03:00

За машину, в которой сидел губернатор Новосибирской области и Красноярского края, просят около 700 тысяч рублей

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В Новосибирске на продажу выставили необычную «Волгу». Как сообщает «Деловой квартал», на этой машине ездил экс-губернатор Новосибирской области и Красноярского края Виктор Толоконский. За авто 2001 года выпуска просят 699 тысяч рублей, добавляя, что машина с 2001 по 2011 годы стояла на балансе у областной администрации, как раз в эпоху Толоконского. «Он на ней ездил», - уверяет продавец.

Известно, что «Волга» оснащена «тойотовской» связкой 2,7-литрового 146-сильного бензинового мотора Toyota-3RZ-FE и автоматической коробкой передач. Внутри — кожаный салон, климат-контроль, гидроусилитель руля и электрические стеклоподъемники.

Продавец говорит, что автомобиль в идеальном состоянии, так как последние годы стоял в отапливаемом гараже. Между тем, «Деловой квартал» отмечает, что у покупателя может возникнуть проблема — к такой редкой машине будет довольно сложно подобрать запчасти.

ИСТОЧНИК KP.RU