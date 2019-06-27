Докопались до очков: подростки сняли, как избивают школьников-«ботаников»

СЕГОДНЯ 15:48 2019-06-27T16:33:30+03:00

Очевидцам удалось разнять драку, но виновники все еще на свободе

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В группе «Инцидент Новосибирск» подписчица рассказала жуткую историю. Гуляя вместе с подругой в районе ГЭС, на набережной, она заметила толпу подростков, из которых двое явно были в нетрезвом виде. Сначала девушки прошли мимо, но крики заставили их обернуться и кинуться на помощь.

— Разборки устроили два гопника, они накинулись на двух ботаников. Когда мы прибежали, то один уже лежал на земле, издавая стоны от боли. Гопник прыгал на парне, бил по голове, по телу. Вокруг них стояли еще парни, они просто стояли и смотрели, — пишет подписчица Олеся.

Девушка ринулась в толпу, чтобы разнять дерущихся, но поддержки не нашла. Зрители только осыпали ее бранью и продолжали снимать все происходящее. На крики Олеси пришли взрослые, толпа сама собой разлетелась, а пострадавший парень остался лежать на земле.

— Я вызвала скорую и полицию. Мы с подругой дождались приезда врачей и пошли домой, так и не увидев наряд правоохранителей. Потом выяснилось, что нападавших не нашли, — возмущена подписчица.

От подруги избитого парня удалось узнать причину драки — ребята были в очках. У обоих плохое зрение.

ИСТОЧНИК KP.RU