2019-06-27T12:53:04+03:00
Происшествия

Криминальная парочка задержана за воровство

Бойцы группы быстрого реагирования Агентства безопасности «Гвардия» задержали парня и девушку, замеченных в воровстве
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Фото предоставлено пресс-службой Агентства безопасности «Гвардия».Фото предоставлено пресс-службой Агентства безопасности «Гвардия».
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26 июня в магазине «Мегас» в Ленинском районе Новосибирска сработала тревожная сигнализация. На место вызова прибыл экипаж группы быстрого реагирования АБ «Гвардия».

Сотрудники рассказали, что по камерам видеонаблюдения заметили, как молодые люди (парень и девушка) положили в сумку несколько пачек презервативов, бутылку сока, баночку детского питания и пытались выйти из магазина, не оплачивая товар.

«Гвардейцы» попросили подростков показать содержимое сумки и действительно обнаружили там сок алоэ, баночку пюре «Агуша» и четыре пачки презервативов на общую сумму 3000 рублей.

Установив, что молодые люди несовершеннолетние (парню - 15, девушке - 14 лет), «гвардейцы» вызвали их родителей. А пока ждали, выяснили, что подростки живут на ОбьГЭСе, любят друг друга, встречаются, а украденное планировали использовать по назначению.

Приехавшая мама мальчика оплатила стоимость товара и рассказала, что ранее ее сын в воровстве замечен не был.

Администрация магазина проявила снисхождение и полицию вызывать не стала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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