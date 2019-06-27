Убийца сбежал из колонии в Новосибирске за год до своего освобождения

СЕГОДНЯ 08:59 2019-06-27T08:59:26+03:00

Мужчина очень опасен, поскольку отбывал срок за убийство. Фото: ГУФСИН по Новосибирской области.

Мужчина, осужденный на 9 лет и уже отсидевший 8 из них, сбежал из тюрьмы и может находиться в городе

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Заключенный самовольно оставил место лишение свободы, а именно участок колонии-поселения при ФКУ ИК-3 в Новосибирске.

— Разыскивается 43-летний Дмитрий Викторович Теньковский, уроженец города Черепаново Черепановского района Новосибирской области. С 27 июня 2011 года он отбывал срок за убийство. Закончиться его срок должен был 26 сентября 2020 года, — рассказали в ГУФСИН по Новосибирской области.

Приметы разыскиваемого: рост средний, около 170-175 сантиметров, на вид 38-45 лет, лицо овальное вытянутое, волосы темного цвета, короткие, брови густые дугообразные, глаза серые, нос средний, губы средней толщины.

Из особых примет у него имеется шрам над переносицей с левой стороны и шрам над верхней губой с правой стороны. Был одет в бирюзовую футболку и брюки темного цвета.

Всем, кто знает что-либо о месте нахождения Дмитрия Теньковского, просят сообщить в ГУФСИН России по Новосибирской области: дежурная часть — 8-(383)-279-08-04, 8-(383)-279-03-30; отдел розыска — 8-(383)- 279-22-19, 8-923-731-3233, 8-913-921-39-25.

ИСТОЧНИК KP.RU