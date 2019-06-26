«Горит и сканирует»: Новосибирску к ЧМ по хоккею пообещали умные светофоры

СЕГОДНЯ 14:33 2019-06-26T14:33:57+03:00

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В Новосибирске к молодежному Чемпионату мира по хоккею появятся умные светофоры. Их установят на ключевых улицах города. Пока же подобную технику испытывают на улице Станционной. Об этом КП-Новосибирск рассказал руководитель Городского центра организации дорожного движения Андрей Романцов:

— Умные светофоры передают информацию о своем состоянии нам. Мы знаем, что с ними происходит, в каком режиме они работают, что произошло, если какие-то неполадки. И таким образом мы можем быстрее реагировать на работу или не работу светофора, — говорит Андрей Романцов. — Сейчас мы тестируем автоматическую систему управления дорожным движением на улице Станционная: от Завода медпрепаратов до площади Энергетиков. Эта система, действительно, может считаться умной, то есть она сама следит за трафиком движения автомобилей по улице и прилегающим секторам. И, исходя из ситуации, которая складывается на данном участке, на данном перекрестке, она изменяет фазы горения светофора. То есть светофор сканирует плотность потока на каждой полосе, а система решает, как он будет гореть, чтобы не было пробок.

Именно такая техника появится на улицах Новосибирска уже в ближайшие годы.

— У нас есть в планах уже в этом и следующем году начать работу в этом направлении. Чтобы в преддверии ЧМ по хоккею основные улицы были выведена в эту систему, — заявил КП-Новосибирск Романцов.

Платные парковки и «умные» светофоры: что изменится на дорогах Новосибирска? Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU