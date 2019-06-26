2019-06-26T09:15:55+03:00
Происшествия

Полицейских, которых штурмом брало УФСБ, осудили за отмывание денег и торговлю вещдоками

Свою преступную деятельность полицейские развернули с 19 по 21 февраля 2019 года
Надежда ЯРКОВА
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Бердских полицейских брали штурмом прямо на рабочем месте.Бердских полицейских брали штурмом прямо на рабочем месте.
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Сегодня, 26 июня, в Бердском городском суде озвучили приговор экс-начальнику следственного отдела МВД по Бердску Алексею Зорину и двум его коллегам из отдела по контролю за оборотом наркотиков - оперуполномоченному Богдану Кравчуку и и.о. начальника отдела Ивану Мощенко. Все трое обвинялись в мошенничестве, торговле вещественными доказательствами, а также в отмывании нелегальных доходов.

— В феврале 2019 года сотрудниками отдела МВД по Бердску были задержаны лица, перевозившие наркотические вещества на машине «Мицубиси Аутлендер» 2017 года выпуска. Позже, на время следствия, автомобиль был помещен на ведомственную стоянку для проведения дальнейших проверочных мероприятий без составления протокола задержания. В это же время начальник следственного отдела подполковник юстиции Алексей Зорин и старший оперуполномоченный отделения по контролю за оборотом наркотиков лейтенант полиции Иван Мощенко вступили в преступный сговор, решив завладеть машиной, - рассказали подробности КП-Новосибирск в силовых структурах.

Для этого полицейские сообщили хозяину кроссовера ложную информацию о том, что его автомобиль могут изъять для последующего возмещения штрафа по уголовному делу. После этого они склонили хозяина машины к ее продаже по заниженной стоимости. Имущественный ущерб составил более 1 миллиона рублей.

Вскоре об их преступлении стало известно в органах. Задержание проводили спецназовцы УФСБ России по Новосибирской области, они пришли прямо в отдел полиции Бердска. Интересно, что во время задержания Зорин пытался выбросить из окна служебного кабинета, расположенного на четвертом этаже здания, свой мобильный телефон. Также пытался уйти через окно и сам. Но его остановили. .

Зорину было предъявлено обвинение по статье — мошенничество, Мощенко — мошенничество, присвоение вверенного имущества и служебный подлог, а Кравчуку — мошенничество и отмывание нелегальных доходов.

ФСБ штурмует в Бердске отдел полиции.

Сегодня, 26 июня, экс-полицейским зачитали приговор в зале суда.

— Алексей Зорин и Иван Мощенко получили по 2 года в колонии общего режима, с назначением дополнительного наказания в виде лишения занимать должности в правоохранительных органах на срок — 2 года. Богдан Кравчук приговорен к 1 году и 10 месяцам в колонии общего режима со штрафом в 30 тысяч рублей с лишением занимать должности в правоохранительных органах на 2 года, — сказали КП-Новосибирск в пресс-службе Бердского суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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