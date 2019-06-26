2019-06-26T03:26:51+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 26 июня будет жарко

Синоптики обещают жаркий, солнечный день без осадков
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня будет солнечный день.Сегодня будет солнечный день.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Сегодня в городе будет до плюс 27 градусов днем, по области обещает быть еще жарче — до плюс 29 градусов.

— В среду, 26 июня в Новосибирске ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем составит плюс 25-27 градусов, к ночи станет прохладнее, до плюс 12-14 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет южный со скоростью 4-9 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, без осадков, по западу местами небольшие дожди, грозы. Ночью и утром при прояснениях туманы. Дневная температура будет в пределах плюс 24-29 градусов, ночная около плюс 12-17 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам ясную погоду с температурой до плюс 26 градусов днем и до плюс 15 градусов ночью. В последующие дни в городе будет еще жарче, к выходным воздух прогреется до плюс 30 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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