2019-06-25T16:13:43+03:00
Общество

«Должность через суд»: учительницу русского языка затравила директор

В одной из школ Барабинского района педагог получила травму на работе и стала мишенью для начальства
Анна ПАШАГИНА
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Учителя русского и литературы выгнали из школы из-за травмы.Учителя русского и литературы выгнали из школы из-за травмы.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Филолог получил травму на работе. Чтобы скрыть этот факт директор школы начала убеждать педагога в том, что неприятность случилась дома, за стенами учебного заведения. Но учитель не дала себя в обиду — обратилась в инспекцию труда Новосибирской области. В ведомстве провели свое расследование. Итог — акт о несчастном случае на рабочем месте.

На этом история не закончилась, учительница ушла на больничный из-за травмы, а директор начала строить козни.

— За период лечения учителя, которое длилось 1 год и 1 месяц, директор неоднократно требовала от нее отказ от производственной травмы, шантажировала, угрожала тем, что найдет причины для ее увольнения. Так, в течение учебного времени менялось расписание, а преподавателя об этом никто не предупреждал. Все это делалось с целью, чтобы женщина пришла неподготовленной на уроки или пропустила их. Поэтому она была вынуждена ксерокопировать расписание уроков на каждый день, а утром приходить на работу к 7.30 часам и уже готовиться работать по другому расписанию. Начался прессинг, женщину начали подводить к увольнению, — написано в решении по гражданскому делу.

В этот раз педагогу пришлось восстанавливать справедливость через суд. Директор стояла на своем — это не она козни строила, а учитель такой некомпетентный попался.

— Уроки проходят в не оптимальном темпе, отсутствует логическая связь между этапами урока. Технологическая карта урока не соответствует требованиям ФГОС. Целевой компонент учебного занятия не соответствует требованиям основного общего образования: учащиеся не осознают целей своей деятельности, — такие претензии выставила директор.

Однако в суде учителя решили восстановить в должности и выплатить компенсацию за непредвиденный отпуск — 110 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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