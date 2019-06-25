На платные парковки в Новосибирске вводят абонемент

СЕГОДНЯ 13:31 2019-06-25T13:31:43+03:00

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Тарифы платных парковок Новосибирска, возможно, будут меняться. Власти исходят из уровня спроса и заполняемости площадок.

- Мы сейчас очень внимательно смотрим за каждой парковкой и пришли к выводу, что, наверное, нам придется поменять тариф на Орджоникидзе. Мы поняли, что большинство там стоит бесплатно, то есть укладывается в полчаса. Где-то 85% стоит бесплатно, а парковка у нас забита почти на 100%. Там даже выстраивается очередь на парковку. Мы еще раз проведем анализ и, возможно, изменим тариф, - предупредил Андрей Романцов, руководитель Городского центра организации дорожного движения.

Как вариант – водителям могут сократить время бесплатного использования площадки. Романцов считает, очередей на парковки нужно избегать, чтобы оставить машину мог каждый желающий.

Платные парковки и «умные» светофоры: что изменится на дорогах Новосибирска? Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

- За рубежом считается, что если парковка заполняется на 70-80%, то место выбрано удачно, и тариф подобран соответственно. Мы стараемся использовать эту практику, - пояснил Андрей Юрьевич.

Есть в городе вероятность и «скидок» на парковку. Это тоже связано со спросом.

- Мы рассматриваем парковку на пересечении Красного проспекта и Крылова, где у нас заполняемость меньше 70% и мы, возможно, будем играть уменьшением тарифа. Рассматриваем этот вариант, - сказал Романцов «КП»-Новосибирск».

Собеседник подчеркнул, что возможность изменения тарифов лишь будет рассматриваться, но пока такого решения нет. А вот парковки у вокзала уже сейчас могут стать дешевле для постоянных клиентов. Центр организации движения готов выдавать абонементы на месяц и больше. По ним цена выйдет значительно ниже для тех, кто будет оставлять машину часто.

Подробнее – в записи программы Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

ИСТОЧНИК KP.RU