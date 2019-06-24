Какие нелюди в нее стреляли? Волонтеры спасают сову, в которой нашли три пули

СЕГОДНЯ 09:52 2019-06-24T09:53:21+03:00

Раненый совенок сидел на улице под дождем и мокнул, пока его не подобрали добрые люди

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К новосибирским волонтерам попал совенок с пулевыми ранениями: две пули из крыльев достали, а одна осталась пока в ребре.

— Совенок поступил вчера вечером со стороны дач в Мочище. Люди его привезли к нам, сказали, что он сидел сутки под дождем, мокнул, никуда не улетал и к нему никто не прилетает. Начали сомневаться. Здоров ли он, подошли и увидели — крылья у него висели. Позвонили нам, спросили, что делать — посоветовали забрать и привезти к нам, — рассказала КП — Новосибирск пресс-секретарь Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова.

Рентген показал, что у него три пулевых ранения. Фото: vk.com/birds54.

Она уточнила, что привезли его уже вечером. При поступлении, у него в крыльях были две гематомы: с одного крыла, и с другого. Появились подозрения, что там два перелома. Такие переломы характерны, если по птице стреляли. После рентгена стало понятно, что у него там пули, по одной в каждом крыле и одна в ребрах.

— Из крыльев мы пули достали, из ребер доставать не стали. Было непонятно как глубоко она там находится, да и сейчас ее доставать опасно. Потому что совенок очень слаб и истощен. Худой, скорее всего, не ел он очень давно и сейчас в наркоз его погружать очень опасно, он может не выдержать, — добавила Алиса.

Волонтер уточнила, что сейчас совенку колют антибиотики, обезболивающее. И откармливают его. Если он сейчас все это переживет, его пищеварительная система наладится, то будем доставать пулю из ребер.

— Перелом у него только один, маленький, и если он хорошо срастется, и если он сейчас выживет, то есть шанс, что когда птичку подлечим — выпустим его на волю, — отметила Алиса.

Две пули достали сразу, а одну пока оставили. Фото: vk.com/birds54.

ИСТОЧНИК KP.RU