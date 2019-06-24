2019-06-24T09:53:21+03:00
Дом. Семья

Какие нелюди в нее стреляли? Волонтеры спасают сову, в которой нашли три пули

Раненый совенок сидел на улице под дождем и мокнул, пока его не подобрали добрые люди
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Таким совенка нашли на улице прохожие. Фото: vk.com/birds54.Таким совенка нашли на улице прохожие. Фото: vk.com/birds54.
Изменить размер текста:

К новосибирским волонтерам попал совенок с пулевыми ранениями: две пули из крыльев достали, а одна осталась пока в ребре.

— Совенок поступил вчера вечером со стороны дач в Мочище. Люди его привезли к нам, сказали, что он сидел сутки под дождем, мокнул, никуда не улетал и к нему никто не прилетает. Начали сомневаться. Здоров ли он, подошли и увидели — крылья у него висели. Позвонили нам, спросили, что делать — посоветовали забрать и привезти к нам, — рассказала КПНовосибирск пресс-секретарь Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова.

Рентген показал, что у него три пулевых ранения. Фото: vk.com/birds54.

Рентген показал, что у него три пулевых ранения. Фото: vk.com/birds54.

Она уточнила, что привезли его уже вечером. При поступлении, у него в крыльях были две гематомы: с одного крыла, и с другого. Появились подозрения, что там два перелома. Такие переломы характерны, если по птице стреляли. После рентгена стало понятно, что у него там пули, по одной в каждом крыле и одна в ребрах.

— Из крыльев мы пули достали, из ребер доставать не стали. Было непонятно как глубоко она там находится, да и сейчас ее доставать опасно. Потому что совенок очень слаб и истощен. Худой, скорее всего, не ел он очень давно и сейчас в наркоз его погружать очень опасно, он может не выдержать, — добавила Алиса.

Волонтер уточнила, что сейчас совенку колют антибиотики, обезболивающее. И откармливают его. Если он сейчас все это переживет, его пищеварительная система наладится, то будем доставать пулю из ребер.

— Перелом у него только один, маленький, и если он хорошо срастется, и если он сейчас выживет, то есть шанс, что когда птичку подлечим — выпустим его на волю, — отметила Алиса.

Две пули достали сразу, а одну пока оставили. Фото: vk.com/birds54.

Две пули достали сразу, а одну пока оставили. Фото: vk.com/birds54.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Воспитанный, даже разулся»: новосибирцы смеются над спящим в метро парнем
«Когда мама запретила»: новосибирский школьник развеселил соцсети чулком-татуировкой
За матерок – желтая карточка: православные батюшки провели футбольный турнир в Новосибирске
ЧП под Новосибирском: крановщика, который сносил старый завод, убило балкой
«Думала, шнурок пополз»: сибирячка нашла в своей квартире живую змею
Затопило основательно: в Новосибирской области ливни с грозами побили рекорды за последние 60 лет
9 часов задержки: 324 пассажира не смогли улететь из Новосибирска в Анталью
Деньги на воздух: места на парковке возле зоопарка продают в пять раз дороже, чем на кассе
Наехал, так наехал: новосибирский фургон оставил сочинца без выпивки в курьезном ДТП
Вышла от друзей и пропала: в Новосибирске ищут 37-летнюю женщину в белой ветровке
И куда залез? Спасатели помогли застрявшему на высоком дереве коту и парню, который полез за ним
Погода на день в Новосибирске: 24 июня будет дождь и грозы
Новосибирск накрыло густым туманом
Они меняют партнеров и иногда делают это на крыше: любители хастла устроили флешмоб
«Давай, роднулькина, оторвемся»: интернет-фрик Монгол позвал больную девушку в кругосветку
Усатый десантник: кот выжил, упав на машину с шестого этажа
Ошпарила себе грудь кипятком и обвинила мужчину: в Новосибирской области суд рассмотрит необычное дело
Яндекс против Яндекса: в Новосибирске столкнулись два автомобиля такси