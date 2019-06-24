2019-06-24T07:25:13+03:00
Общество

Затопило основательно: в Новосибирской области ливни с грозами побили рекорды за последние 60 лет

Синоптики отмечают, что начало лета было довольно прохладным, а осадки побили годовые рекорды
Надежда ЯРКОВА
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В Новосибирской области июньский ливень побил рекорды.В Новосибирской области июньский ливень побил рекорды.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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По данным синоптиков, тепло было только в начале второй декады, когда в большинстве южных районов Сибири установилась теплая и даже жаркая погода. Средняя же температура в Новосибирской области в начале июня оказалась ниже нормы на 1-3 градусов.

— Так в Новосибирской области и смежных регионах, с 11 по 13 июня, дневной максимум повышался до 24 — 31 градусов тепла, а среднесуточная температура была выше нормы на 2- 5 градусов. Но уже в последующие дни падение давления и циклоническая циркуляция охватили большую часть Западной Сибири, погода была больше облачной, а температура пониженной, — рассказали в Западно-Сибирском Гидромецентре.

По словам синоптиков, наиболее существенное понижение температуры произошло 14 и 15 июня с прохождением спаренной системы полярного и арктического холодных фронтов.

— В утренние часы холодало до плюс 6-12 градусов, по северо-западу Новосибирской и Томской областей до минус 2- плюс 4 градусов, дневной максимум понизился до 14-20 градусов тепла. Такой температурный фон был ниже нормы на 1- 5 градусов, а местами на 6-8 градусов. К концу декады с развитием относительно прохладная погода распространилась на всю территорию юго-востока Западной Сибири, а средняя температура в Новосибирской области составила плюс 14-18 градусов, что около и ниже нормы на 1-3 градусов, — добавили в Гидрометцентре.

Вторая декада июня на юго-востоке Западной Сибири отмечена частыми и обильными осадками: в этот период в регионе были сильные ливни с грозами. Наиболее интенсивные грозовые ливни с осадками до 21-33 мм за 12 часов, шквалистыми порывами ветра до 18-24 метров в секунду, а кое-где градом, прошли 13-17 июня в зоне спаренной системы холодных фронтов, а также при прохождении серии волновых циклонов.

— Так тропический ливень обрушился днем 13 июня на рабочий поселок Коченево, где за 1,5 часа выпало 55 мм осадков, а видимость в зон дождя ухудшалась до 50 метров. Такое количество осадков превысило месячную норму осадков и является рекордом не только данного дня, но и месяца в целом. Предыдущий рекорд суточных сумм осадков в июне для Коченево отмечался в 1959 году, когда выпало 47,7 мм, — отметили синоптики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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