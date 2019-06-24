2019-06-24T07:17:40+03:00
Общество

9 часов задержки: 324 пассажира не смогли улететь из Новосибирска в Анталью

Вылет утреннего рейса до Турции отложили до вечера из-за неисправности самолета
Надежда ЯРКОВА
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Рейс до Антальи отложили из-за неисправности воздушного судна.Рейс до Антальи отложили из-за неисправности воздушного судна.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Самолет авиакомпании «Айфлай», который должен был вылететь из новосибирского аэропорта Толмачево в Анталью, задержали на 9 часов. Согласно онлайн-табло, авиасудно Airbus 330 должен был вылететь в понедельник, 24 июня в 8:55, однако вылет перенесли на 17:30.

— Причина переноса рейса — неисправность воздушного судна. 324 пассажира, из них 89 больших детей, 5 маленьких и 10 человек экипажа ожидают вылета. Пассажиры сейчас находятся в стерильной зоне, — рассказала представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

— Новосибирская транспортная компания контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса — отметила Горбунова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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