9 часов задержки: 324 пассажира не смогли улететь из Новосибирска в Анталью

СЕГОДНЯ 07:17 2019-06-24T07:17:40+03:00

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Самолет авиакомпании «Айфлай», который должен был вылететь из новосибирского аэропорта Толмачево в Анталью, задержали на 9 часов. Согласно онлайн-табло, авиасудно Airbus 330 должен был вылететь в понедельник, 24 июня в 8:55, однако вылет перенесли на 17:30.

— Причина переноса рейса — неисправность воздушного судна. 324 пассажира, из них 89 больших детей, 5 маленьких и 10 человек экипажа ожидают вылета. Пассажиры сейчас находятся в стерильной зоне, — рассказала представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

— Новосибирская транспортная компания контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса — отметила Горбунова.

ИСТОЧНИК KP.RU