Яндекс против Яндекса: в Новосибирске столкнулись два автомобиля такси
Авария произошла в Ленинском районе, дорогу не поделили китайский и японский автомобили
В Новосибирске столкнулись два автомобиля такси.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В Новосибирске столкнулись два автомобиля. Оба брендированы как «Яндекс. Такси».
Авария произошла в Ленинском районе, у дома Спортивная, 27. Об этом происшествии сообщает в сети «ВКонтакте» группа «АСТ-54».
- В результате аварии у «Тойоты» слетел передний бампер, а «Лифан» получил повреждения левых дверей. Очевидно, водитель хэтчбека не пропустил седан, который имел преимущество, - сообщает паблик.
ИСТОЧНИК KP.RU