Яндекс против Яндекса: в Новосибирске столкнулись два автомобиля такси

СЕГОДНЯ 12:00 2019-06-23T12:00:51+03:00

В Новосибирске столкнулись два автомобиля такси. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Авария произошла в Ленинском районе, дорогу не поделили китайский и японский автомобили

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске столкнулись два автомобиля. Оба брендированы как «Яндекс. Такси».

Авария произошла в Ленинском районе, у дома Спортивная, 27. Об этом происшествии сообщает в сети «ВКонтакте» группа «АСТ-54».

- В результате аварии у «Тойоты» слетел передний бампер, а «Лифан» получил повреждения левых дверей. Очевидно, водитель хэтчбека не пропустил седан, который имел преимущество, - сообщает паблик.

ИСТОЧНИК KP.RU