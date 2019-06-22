Погода на день в Новосибирске: 22 июня жара сменится грозами

СЕГОДНЯ 05:42 2019-06-22T05:42:48+03:00

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В субботу, 22 июня, новосибирские метеорологи прогнозируют теплый летний день. Правда, днем погода немного испортится: ожидаются дожди грозы.

- Днем в области будет плюс 23 - плюс 28 градусов (непосредственно в Новосибирске - плюс 25 - плюс 27 градусов), ночью похолодает до плюс 11 - плюс 16 градусов, - сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра. - Ночью при прояснениях возможны туманы, ожидается ветер с порывами до 20 метров в секунду.

Примерно такой же прогноз и на «Яндексе»: по данным портала, днем столбик термометра покажет плюс 26 градусов, а ночью - плюс 13 градусов. «Гисметео» тоже радует: сайт обещает днем плюс 27 градусов днем. Правда, опять же возможны дожди.

А в воскресенье, 23 июня, погода окончательно испортится: воздух прогреется до плюс 17 - плюс 19 градусов и снова зачастят дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU