Ушел из дома престарелых: в Бердске пропал пенсионер в рубашке и тапочках
В жилом массиве «Новый Поселок» в Бердске Новосибирской области пропал 85-летний Геннадий Павлович Овечкин. 17 июня около 18:00 он ушел из дома престарелых и до сих пор не вернулся.
— Приметы: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, волосы: седые, имеются залысины. Был одет в темно-серый джемпер, рубашка либо в черно-белую клетку, либо серую, серые брюки и черные тапки, — говорится в ориентировке.
Сейчас волонтеры организуют срочный сбор на поиски мужчины. Они собираются на въезде в дом ветеранов им. Калинина, что в Бердске.
Всех, кто что- либо знает о том, где сейчас находится Геннадий Павлович, просят позвонить по телефону: 8-800- 700-54-52 либо 112.
Сейчас местонахождение мужчины не известно. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт"
ИСТОЧНИК KP.RU