Ушел из дома престарелых: в Бердске пропал пенсионер в рубашке и тапочках

СЕГОДНЯ 07:48 2019-06-21T07:57:15+03:00

Пенсионер ушел из дома престарелых четыре дня назад. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт"

Волонтеры собираются на поиски пожилого мужчины, пропавшего четыре дня назад

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В жилом массиве «Новый Поселок» в Бердске Новосибирской области пропал 85-летний Геннадий Павлович Овечкин. 17 июня около 18:00 он ушел из дома престарелых и до сих пор не вернулся.

— Приметы: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, волосы: седые, имеются залысины. Был одет в темно-серый джемпер, рубашка либо в черно-белую клетку, либо серую, серые брюки и черные тапки, — говорится в ориентировке.

Сейчас волонтеры организуют срочный сбор на поиски мужчины. Они собираются на въезде в дом ветеранов им. Калинина, что в Бердске.

Всех, кто что- либо знает о том, где сейчас находится Геннадий Павлович, просят позвонить по телефону: 8-800- 700-54-52 либо 112.

Сейчас местонахождение мужчины не известно. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт"

ИСТОЧНИК KP.RU