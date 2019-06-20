Новосибирцы задолжали денег за капитальный ремонт жилья

СЕГОДНЯ 19:21 2019-06-20T19:21:16+03:00

Не смотря на это, в областном центре отремонтировано 1650 домов

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Не все жители Новосибирской области платят за капитальный ремонт. У населения есть долг перед Фондом модернизации ЖКХ – 10% от всей суммы.

Впрочем, это - не критический показатель. По мнению властей, наоборот, он говорит о хорошем отношении жителей к программе. Все-таки, большая часть денег исправно поступает от собственников.

- Это одна из программ, которая реализуется в Новосибирске наиболее успешно. Так, с 2014 года в городе капитально отремонтировано более 1650 домов. Начинали ремонтировать по 65-70 домов в год, постоянно наращивая показатели, в 2019 году в планах – 518 многоквартирных домов, из них уже 153 отремонтированы, более 180 домов находятся в работе, – подчеркнул мэр Новосибирска Анатолий Локоть на выездном совещании губернатора.

Задачи у властей – довести до 100% показатели по платежам и контролировать качество. Глава города говорит, что строители работают добросовестно.

- В начале пути были трудности с подбором подрядчиков. Сегодня механизм отлажен – оплата производится только после выполнения определенного этапа работ. Подрядчики в основном качественно и ответственно ремонтируют новосибирские многоэтажки, - сказал мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU