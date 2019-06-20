Видно все: сибиряк снял эпичное видео самого большого колеса обозрения за Уралом
Полюбоваться на пока еще недостроенное гигантское колесо обозрения на Михайловской набережной предложил новосибирский блогер Станислав Ражев. С помощью дрона он снял красивейшее видео будущего аттракциона.
— Высота нового колеса обозрения составит 67 метров, диаметр самого колеса — 60 метров плюс высота здания. Аттракцион будет работать круглый год, — рассказали о новом аттракционе в пресс-центре мэрии.
По замыслу разработчиков, фундаментом аттракциона станет одноэтажное здание с посадочной платформой колеса обозрения и летнее кафе, внутри планируют сделать помещения для выставочных залов и буфета.
— По предварительным подсчетам, сметная стоимость строительства объекта составит около 130 миллионов рублей. Действующее колесо обозрения демонтируют после того, как запустят новый аттракцион, — добавили в мэрии. Отметив, что новое колесо обозрения станет четвертым по величине в России и крупнейшим за Уралом.
Сибиряк снял эпичное видео самого большого колеса обозрения за Уралом.
ИСТОЧНИК KP.RU