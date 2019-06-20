2019-06-20T11:21:32+03:00
Общество

Видно все: сибиряк снял эпичное видео самого большого колеса обозрения за Уралом

В Новосибирске строится колесо обозрения высотой с 26-ти этажный дом - это будет самое большое колесо обозрения за Уралом
Надежда ЯРКОВА
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Колесо обозрения планируют достроить в этом году. Стоп-кадр с видео: youtube.com Станислав Ражев.Колесо обозрения планируют достроить в этом году. Стоп-кадр с видео: youtube.com Станислав Ражев.
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Полюбоваться на пока еще недостроенное гигантское колесо обозрения на Михайловской набережной предложил новосибирский блогер Станислав Ражев. С помощью дрона он снял красивейшее видео будущего аттракциона.

— Высота нового колеса обозрения составит 67 метров, диаметр самого колеса — 60 метров плюс высота здания. Аттракцион будет работать круглый год, — рассказали о новом аттракционе в пресс-центре мэрии.

По замыслу разработчиков, фундаментом аттракциона станет одноэтажное здание с посадочной платформой колеса обозрения и летнее кафе, внутри планируют сделать помещения для выставочных залов и буфета.

— По предварительным подсчетам, сметная стоимость строительства объекта составит около 130 миллионов рублей. Действующее колесо обозрения демонтируют после того, как запустят новый аттракцион, — добавили в мэрии. Отметив, что новое колесо обозрения станет четвертым по величине в России и крупнейшим за Уралом.

Сибиряк снял эпичное видео самого большого колеса обозрения за Уралом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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