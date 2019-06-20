2019-06-20T03:20:00+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 20 июня тепло вернется

Синоптики обещают теплый день без осадков и ветра
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня в городе осадков не ожидается.Сегодня в городе осадков не ожидается.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Сегодня в городе будет до плюс 21 градусов днем, по области еще теплее — до плюс 25 градусов, дождя в течение дня не ожидается.

— В четверг, 20 июня в Новосибирске ожидается переменная облачность, без осадков, температура днем составит плюс 21-23 градусов, к ночи станет прохладнее, до плюс 10-12 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет юго-западный со скоростью 4-9 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, в отдельных районах небольшие дожди, грозы, при прояснениях туманы. Дневная температура будет в пределах плюс 20-25 градусов, ночная около плюс 7-12 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам облачную с прояснениями погоду с температурой до плюс 21 градусов днем и до плюс 10 градусов ночью. В последующие дни в городе еще заметно потеплеет, но возможны осадки — небольшие дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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