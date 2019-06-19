График отключения горячей воды в Новосибирске: список улиц, которые будут без кипятка в конце июня
С 19 июня в городе снова без «тепленькой» остались тысячи горожан, так что один из самых важных вопросов для сибиряков сейчас – график отключения горячей воды. Ведь без «тепленькой» остались тысячи сибиряков:
- Из-за ремонта на тепломагистралях без горячей воды останутся около 700 домов на левом берегу, - рассказали в пресс-службе Сибирской генерирующей компании. - Специалисты приступили к ремонтным работам на тепломагистралях в районе улицы Бородина на левом берегу Новосибирска. Будут отключены 682 жилых дома, 68 школ и детских садов, 7 медицинских учреждений и 270 прочих объектов.
Итак, жителям каких улиц придется в ближайшие дни мыться в тазике:
- Петухова,
- Зорге,
- Громова
- Сибиряков-Гвардейцев,
- В. Уса (Затулинский жилмассив и Матрешкин двор),
- С. Кожевникова,
- Комсомольская,
- Чигорина,
- Тюменская,
- Герцена,
- Оловозаводская (Северо-Чемской жилмассив),
- Урманова,
- Аникина.
Все работы коммунальщики планируют завершить к 8 утра 21 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU