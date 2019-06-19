График отключения горячей воды в Новосибирске: список улиц, которые будут без кипятка в конце июня

СЕГОДНЯ 19:30 2019-06-19T19:30:21+03:00

Воды в домах не будет до 21 июня. Фото: Андрей КОПАЛОВ

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С 19 июня в городе снова без «тепленькой» остались тысячи горожан, так что один из самых важных вопросов для сибиряков сейчас – график отключения горячей воды. Ведь без «тепленькой» остались тысячи сибиряков:

- Из-за ремонта на тепломагистралях без горячей воды останутся около 700 домов на левом берегу, - рассказали в пресс-службе Сибирской генерирующей компании. - Специалисты приступили к ремонтным работам на тепломагистралях в районе улицы Бородина на левом берегу Новосибирска. Будут отключены 682 жилых дома, 68 школ и детских садов, 7 медицинских учреждений и 270 прочих объектов.

Итак, жителям каких улиц придется в ближайшие дни мыться в тазике:

- Петухова,

- Зорге,

- Громова

- Сибиряков-Гвардейцев,

- В. Уса (Затулинский жилмассив и Матрешкин двор),

- С. Кожевникова,

- Комсомольская,

- Чигорина,

- Тюменская,

- Герцена,

- Оловозаводская (Северо-Чемской жилмассив),

- Урманова,

- Аникина.

Все работы коммунальщики планируют завершить к 8 утра 21 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU