Успели помочь: спасатели вытащили из воды тонувшего новосибирца
Инцидент, который закончился спасением, произошел вчера вечером, 18 июня. Из реки Обь вытащили оказавшегося в воде парня.
— Звонок от очевидцев, увидевших парня в воде, поступил спасателям в 22:02. На реке Обь в район акватории коммунального моста тут же вышел катер со спасателями. Поиски молодого человека осложнялись плохой видимостью, поскольку уже было темно. Оперативный дежурный в режиме реального времени находился на постоянной телефонной связи с очевидцем, который шел по набережной, помогая по телефону сориентировать спасателей о местоположении парня в воде, — рассказали в пресс-службе МАСС.
Параллельно с этим, на набережную были вызваны оперативные службы, «скорая помощь» и полиция.
Водный экипаж вскоре обнаружил еле державшегося на воде парня. Его подняли на борт катера, оказали ему первую помощь, укрыли теплым одеялом и оперативно доставили на берег.
Спасатели перенесли молодого человека с катера на берег, где он был передан бригаде врачей «скорой помощи».
Спасатели вытащили из воды тонувшего новосибирца.
ИСТОЧНИК KP.RU