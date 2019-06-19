Успели помочь: спасатели вытащили из воды тонувшего новосибирца

СЕГОДНЯ 11:20 2019-06-19T11:30:40+03:00

Спасатели очень быстро нашли в воде молодого человека, оказали ему первую помощь и согрели теплым одеялом

Изменить размер текста: A A

Инцидент, который закончился спасением, произошел вчера вечером, 18 июня. Из реки Обь вытащили оказавшегося в воде парня.

— Звонок от очевидцев, увидевших парня в воде, поступил спасателям в 22:02. На реке Обь в район акватории коммунального моста тут же вышел катер со спасателями. Поиски молодого человека осложнялись плохой видимостью, поскольку уже было темно. Оперативный дежурный в режиме реального времени находился на постоянной телефонной связи с очевидцем, который шел по набережной, помогая по телефону сориентировать спасателей о местоположении парня в воде, — рассказали в пресс-службе МАСС.

Параллельно с этим, на набережную были вызваны оперативные службы, «скорая помощь» и полиция.

Водный экипаж вскоре обнаружил еле державшегося на воде парня. Его подняли на борт катера, оказали ему первую помощь, укрыли теплым одеялом и оперативно доставили на берег.

Спасатели перенесли молодого человека с катера на берег, где он был передан бригаде врачей «скорой помощи».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/715432" frameborder="0"></iframe> Спасатели вытащили из воды тонувшего новосибирца.

ИСТОЧНИК KP.RU