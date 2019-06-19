Забил домкратом на трассе: подозреваемого в убийстве молодого омича поймали в Новосибирске

СЕГОДНЯ 10:03 2019-06-19T10:03:27+03:00

Подозреваемый в жестоком убийстве молодого человека скрывался в Новосибирске, где и был задержан. Фото: http://omsk.sledcom.ru.

В Новосибирске задержан подозреваемый в убийстве мужчины, тело которого было найдено в начале мая на трассе «Омск-Красноярка»

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Убийство произошло 6 мая 2019 года на 44 км трассы «Омск-Красноярка». Там же нашли тело ранее пропавшего 26-летнего жителя Омска, который 2 мая уехал с работы, но домой не вернулся. Было возбуждено уголовное дело по статье — убийство. А 17 июня в Новосибирске был задержан 33-летний мужчина, подозреваемый в преступлении и краже машины убитого парня.

— Следствие выяснило, что 32-летняя женщина и ее 33-летний ранее неоднократно судимый возлюбленный решили совершить разбойное нападение. 2 мая на трассе «Омск-Красноярка», голосуя, они остановили «Хонду Торнео». Они сказали водителю, что у их машины «Лада Гранта» закончился бензин. На «Хонде» они съездили на автозаправочную станцию и, набрав в канистру бензин, вернулись к «Ладе Гранте», где мужчина и напал на молодого человека. Домкратом, который ему подала сожительница, он нанес парню несколько ударов по голове. Водитель «Хонды» получил тяжелую черепно-мозговую травму, от которой скончался на месте, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Омской области.

После убийства молодого человека влюбленная парочка забрали его автомобиль, на котором уехали в Новосибирск. Там они попали в ДТП, после чего бросили машину.

— Через несколько дней следователям удалось задержать подозреваемую. Ей было предъявлено обвинение, после чего женщина была взята под стражу. 17 июня задержан и скрывавшийся от следствия её возлюбленный, — добавили в ведомстве.

Сейчас мужчина также находится под стражей. Следователи устанавливают все обстоятельства убийства, а также других преступлений, к совершению которых причастен подозреваемый. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU