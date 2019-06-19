Площадка готовится: Анатолий Локоть рассказал о начале строительства станции метро «Спортивная»

СЕГОДНЯ 07:00 2019-06-19T07:27:03+03:00

Сегодня начнутся работы по подготовке площадки под строительство станции "Спортивная".

Градоначальник отметил, что специалисты трудятся над проектом станции метро в полторы смены без выходных

Изменить размер текста: A A

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, что несмотря на сложности с проектом станции метро «Спортивная», площадку под строительство уже готовят.

— Стороной этот вопрос обходить не буду, знаю, что всех интересует. Экспертиза по станции метро Спортивная — проект сложный, но фатального ничего нет. Работы идут, пакет документов в первой декаде июня снова отправлен на экспертизу. Сегодня готовим строительную площадку — то что не требует документации, но и там свои нюансы — там сложные рельефы, — рассказал на сессии мэр города Анатолий Локоть сегодня, 19 июня.

Локоть уточнил, что сейчас по вопросу метро специалисты работают в полторы смены без выходных.

— Ситуация на жестком контроле, чтоб оперативно реагировать на недочеты, — отметил мэр.

Напомним, в начале июня, экспертиза дала отрицательный ответ по проекту новой новосибирской станции метро «Спортивная». В мэрии уточнили, что причиной отказа стали не принятые инспекцией разделы: охрана окружающей среды, пожарной безопасности и организации.

Станция «Спортивная» должна продолжить Ленинскую линию. На нее возложены большие надежды, поскольку через четыре года в Новосибирске пройдет чемпионат мира по хоккею. Планируется, что станция будет принимать больше 30 тысяч человек в день.

ИСТОЧНИК KP.RU