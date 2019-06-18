Малыши рулят: в Новосибирске пройдет парад колясок

СЕГОДНЯ 15:35 2019-06-18T15:45:07+03:00

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Меньше двух недель осталось до одного из самых любимых праздников сибиряков - Дня города. «Комсомольская правда» приготовила для Новосибирска подарок - мы проведем парад колясок.

К традиционным соревнованиям «транспорта для малышей» мамы и папы подходят ответственно: стараются как можно оригинальнее все украсить. В итоге получается настоящий карнавал! Например, в прошлом году нашлось место и пчелкам с цветком-коляской, и строителям с трактором, и даже египетским пирамидам с мумиями. А первое место заняла коляска, сделанная из тысячи пластиковых стаканчиков, она была посвящена мультфильму «Гадкий я». За «рулем» самодельного миньонохода сидел Лев Куряев.

Правила нашего конкурса просты. Маленькие участники делятся на три группы: те, кто еще в колясках; те, кто на велосипедах; и те, кто на самокатах. И в каждой из этих категорий будут выбирать победителей в нескольких номинациях:

- «Национальный колорит» (герои русских и национальных сказок, мультфильмов, былин; оформление в национальных традициях и др.);

- «Море зовет…» (подводный мир, морские обитатели, профессии и др.);

- «Олимпийские игры» (виды спорта, спортсмены, медали, символика и др.);

- «Эх, прокачу!» (виды транспорта: авто, корабль, летающий аппарат и др.),

- «Дочки-матери» (кукольные коляски, семейная тема);

- «Вокруг света» (колорит других стран мира);

- «Счастья много не бывает» (для двойняшек, тройняшек).

Тем, кто хочет поучаствовать, обязательно надо зарегистрироваться в нашей группе. Ждем вас на нашем празднике в Центральном парке 30 июня в 11.00!

ИСТОЧНИК KP.RU