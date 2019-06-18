2019-06-18T11:05:03+03:00
Происшествия

Загнал на бордюр: самосвал не заметил иномарку на въезде на Октябрьский мост

Легковая машина получила значительные повреждения всей левой части
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Иномарка получила значительные повреждения в ДТП с самосвалом.Иномарка получила значительные повреждения в ДТП с самосвалом.Фото: Ульяна ДЖАНКОВА
Изменить размер текста:

Авария случилась сегодня днем, 18 июня в Ленинском районе Новосибирска.

— Ехали на Октябрьский мост со стороны левого берега на правый. И где высокий поребрик, увидели иномарку, прижатую к обочине. У нее полностью оторван бампер, боковая левая сторона машины вся помята, также у иномарки оторвано крыло. Рядом с машиной стоит девушка. Чуть подальше, метрах в 300, стоит самосвал, — рассказал КП — Новосибирск очевидец Ульяна Джанкова.

Скорее всего, «легковушка» попала в слепую зону грузовика и он, не заметив ее, прижал к бордюру. Авария немного затруднила проезд для машин в сторону правого берега.

Пострадавших в аварии нет. Повреждения получила только иномарка. На месте ДТП работали сотрудники полиции.

Самосвал, скорее всего, не заметил "легковушки" на дороге. Фото: Ульяна ДЖАНКОВА

Самосвал, скорее всего, не заметил "легковушки" на дороге.Фото: Ульяна ДЖАНКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Красавчик мужик»: сломавшего шлагбаум водителя поддержали в соцсетях
Брал деньги за покровительство: чиновник Росавиации попался на крупных взятках
«Рудольф» опять засох? В мэрии объяснили, почему дорогие яблони снова без листьев
«Кирпичные стены того и гляди рухнут»: барабинцы добиваются, чтобы их барак признали аварийным
Мама на минуту отвлеклась: из окна третьего этажа выпал годовалый малыш
«Растут новые иголочки»: спасенный ежик-обжора опустошает морозилки волонтеров
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 1,4 раза по итогам 2018 года
Пугливый лунь: новосибирские волонтеры выходили птицу-«паникера» с переломанным крылом
«Стригла с закрытыми глазами»: сибирячка отказалась платить за плохую прическу
Нашли спустя пять дней: на реке Иня под Новосибирском утонула 8-летняя девочка
«Мы выходим!»: в новосибирском Толмачево перепуганные пассажиры отказались лететь на самолете в Паттайю
Погода на день в Новосибирске: 18 июня будет плюс 24 градусов и дождь
«Пару раз чуть не сбила машина»: новосибирец устроил экстремальную фотосессию для балерины
«Неужели они ядовитые?»: в Новосибирске полугодовалый малыш отравился ландышами
Засмотрелся в мобильник: подросток отвлекся на телефон и упал на рельсы в метро
Кричал и ел листья с дерева: в Новосибирске верблюда жестоко избили на глазах у женщины
Покорежил три машины: четырехметровый коммунальный фонтан забил возле заправки
Получил реальный срок: экс-директор НИИТО отправился на три года в колонию за растрату
Рыбкам там не место: прокуратура нашла нарушения в детском саду, где на девочку упал аквариум
Завязли в страшной, черной жиже: спасатели вытащили застрявших в гудроне щенков
Вытащил из огня: новосибирец выкармливает рыбой совят, спасенных на пожаре