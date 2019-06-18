Загнал на бордюр: самосвал не заметил иномарку на въезде на Октябрьский мост

СЕГОДНЯ 11:04 2019-06-18T11:05:03+03:00

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Авария случилась сегодня днем, 18 июня в Ленинском районе Новосибирска.

— Ехали на Октябрьский мост со стороны левого берега на правый. И где высокий поребрик, увидели иномарку, прижатую к обочине. У нее полностью оторван бампер, боковая левая сторона машины вся помята, также у иномарки оторвано крыло. Рядом с машиной стоит девушка. Чуть подальше, метрах в 300, стоит самосвал, — рассказал КП — Новосибирск очевидец Ульяна Джанкова.

Скорее всего, «легковушка» попала в слепую зону грузовика и он, не заметив ее, прижал к бордюру. Авария немного затруднила проезд для машин в сторону правого берега.

Пострадавших в аварии нет. Повреждения получила только иномарка. На месте ДТП работали сотрудники полиции.

Самосвал, скорее всего, не заметил "легковушки" на дороге.Фото: Ульяна ДЖАНКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU