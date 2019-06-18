2019-06-18T07:02:24+03:00
Дом. Семья

«Растут новые иголочки»: спасенный ежик-обжора опустошает морозилки волонтеров

Ежик поступил к волонтерам в тяжелом состоянии с раной на спине и переломанными костями
Надежда ЯРКОВА
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Ежик поступил в центр в крайне тяжелом состоянии. Фото: vk.com/birds54.Ежик поступил в центр в крайне тяжелом состоянии. Фото: vk.com/birds54.
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Новосибирцы нашли в компостной яме в районе ГЭСа раненого ежика и, замазав ему ранку дегтем, принесли его к волонтерам.

— Мы сначала думали, что у ежика ожог, но оказалось, это от дегтя. Хотя таким способом раны, конечно, обрабатывать не стоит. Рана была рваная, что с ним произошло, мы не знаем. Также у него оказался перелом бедренных костей. Началась терапия, давали ему антибиотики, ежедневно обрабатывали раны, они затягивались, но после снова начиналось гниение, и его передали в руки врачам, — рассказала КПНовосибирск пресс-секретарь Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова.

Она добавила, что там ему помогли, на протяжении месяца ежику обрабатывалась рана, она перестала гнить.

— Теперь рана потихоньку заживает, опустошая морозилки волонтеров от насекомых, мышей и найденной «падали» в виде раздавленных лягушек и павших ящериц. Рана затягивается, еж откармливается, — поделилась волонтер, добавив, что по итогу полного заживления раны будет сделан повторный рентген, а после ежика выпустят обратно на волю. А на ране тем временем прорастают новые иголочки.

Теперь на месте ранки отростают новые иголочки. Фото: vk.com/birds54.

Теперь на месте ранки отростают новые иголочки. Фото: vk.com/birds54.

ИСТОЧНИК KP.RU

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