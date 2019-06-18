«Мы выходим!»: в новосибирском Толмачево перепуганные пассажиры отказались лететь на самолете в Паттайю

СЕГОДНЯ 04:11 2019-06-18T04:14:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Инцидент произошел вечером в понедельник, 17 июня в новосибирском аэропорту Толмачево. Лайнер авиакомпании AZUR Аir должен был лететь в Таиланд, но взлет задержали. Причиной стал бунт пассажиров на борту самолета.

— Самолет долгое время не могли завести, после чего люди начали паниковать и возмущаться, а после этого заявили, что никуда не полетят на этом самолете, потому что он, по их мнению, неисправен. Рейс уже задержали на 40 минут, — описали ситуацию в группе «Жесть Новосибирска» в «Инстаграме».

На видео бортпроводник успокаивает взволнованных задержкой вылета пассажиров:

— Данное воздушное судно абсолютно исправное. Неисправное воздушное судно никогда не поднимется на воздух.

Однако, пассажиров эти аргументы не успокаивают.

— Мы не полетим на нем. Мы выходим! — кричит одна из пассажирок.

По словам очевидца, сотрудники аэропорта уверяли, что самолет исправен, проверка показала, что система работает, хотя до этого его не могли завести. Из-за этого десять человек все же покинули самолет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/715183" frameborder="0"></iframe> В новосибирском Толмачево перепуганные пассажиры отказались лететь на самолете в Паттайю.

ИСТОЧНИК KP.RU