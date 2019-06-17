«Пару раз чуть не сбила машина»: новосибирец устроил экстремальную фотосессию для балерины

СЕГОДНЯ 18:56 2019-06-17T19:01:35+03:00

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Новосибирский фотограф Михаил Решетников людит подразнить своих подписчиков необычными кадрами. В этот раз он решил поснимать в центре столицы Сибири балерину Екатерину Забровскую. Девушка была в своей пачке, так что фоне городских пейзажей выглядела очень колоритно.

Балерина показала свою гибкость. Фото: Михаил РЕШЕТНИКОВ.

- Мне нравятся балерины: они с хорошей фигурой, красиво двигаются, все движения у них изящны. Кате я сам написал в соцсетях и предложил этот проект: она согласилась. Мы снимали в новом жилом комплексе, который находится около площади Калинина, - рассказал Михаил. - Находится он рядом с моей фотостудией: часто там проезжал и давно планировал поснимать.

Правда, без экстрима подобных съемки не проходят:

- Пару раз чуть не сбила машина, - признался в комментариях Михаил.

Танцы балерины прохожим понравились. Фото: Михаил РЕШЕТНИКОВ.

А сибиряки, которые стали очевидцем фотосессии, были от красоты танцующей на улице балерины в восторге:

- В этом районе очень дорогие квартиры, поэтому мы думали, что люди будут возмущаться, но нет, все были позитивными, улыбались, пропускали, не хотели попадать в кадр и мешать, - описывает реакцию очевидцев Михаил.

Соцсети восхищены грациозностью модели. Фото: Михаил РЕШЕТНИКОВ.

ИСТОЧНИК KP.RU