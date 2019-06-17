Засмотрелся в мобильник: подросток отвлекся на телефон и упал на рельсы в метро

СЕГОДНЯ 10:42 2019-06-17T10:52:56+03:00

Парень отвлекся на телефон и упал на рельсы перед поездом в метро. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Инцидент, который мог закончиться намного печальнее, произошел сегодня днем на станции метро «Студенческая»

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В новосибирском метро парень прыгнул на рельсы перед приближающимся составом. А все из-за телефона, в который он засмотрелся.

— У молодого человека незадолго до прибытия электропоезда на станцию «Студенческая» на рельсы упал мобильный телефон. Юноша явно не хотел смириться с ужасной потерей и прыгнул за любимым гаджетом с платформы, — сообщает очевидец в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

В новосибирском метрополитене рассказали о случившемся.

— В понедельник, 17 июня в 13:34 пассажир 2005 года рождения, выйдя из первой двери первого вагона поезда на станции «Студенческая», упал на рельсы с платформы перед кабиной машиниста. Очевидцы происшествия отмечают, что он смотрел на дисплей мобильного телефона и не заметил, куда идет. Сотрудники метрополитена оказали молодому человеку необходимую помощь, — рассказали в пресс-службе метрополитена. — В 13:42 график движения был восстановлен.

В ведомстве напомнили, что пассажирам необходимо быть внимательными и соблюдать все правила пользования метрополитеном.

— Если вы давно не видели номинантов на премию Дарвина, то вот он — перед вами, — пишут в комментариях пользователи соцсетей.

ИСТОЧНИК KP.RU